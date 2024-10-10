Хто б не став наступним президентом США, Україні буде складніше. Огляд матеріалів іноземних медіа 9 жовтня

Матеріал про виклики перед Україною на фоні президентських виборів у США опублікувало видання The Economist. Візит Володимира Зеленського до Вашингтону, який відбувся наприкінці вересня, автори статті назвали невдалим: підтримки плану перемоги Україна не отримала, стосунки з республіканцями кращими не стали ― і хоч зустрічі з Дональдом Трампом і Камалою Гарріс нібито пройшли позитивно, ніяких довгострокових обіцянок кандидати в американські президенти не надали.

Якщо владу контролюватиме Трамп, Україні очевидно доведеться сутужно. Якщо президенткою стане Камала, із сильним представництвом республіканців у Конгресі виділяти наступні пакети американської допомоги в неї може й не вийти. Хоча якщо більшість у Палаті представників отримають демократи ― цих проблем можна буде й уникнути. От тільки залишиться питання щодо аргументації допомоги Україні та остаточних цілей США в цій війні. Досі те, що Вашингтон вважатиме за перемогу України у війні, так і не сформульовано. При цьому «ніхто в Білому домі не вірить, що Україна здатна відвоювати Крим», пише видання. Політики поступово схиляються до того, щоб запропонувати Україні чітку й швидку перспективу членства в НАТО в обмін на фактичне замороження конфлікту. І тут вони поступово знаходять союзника у вигляді українського суспільства: 38% українців готові до зупинки війни на поточних кордонах за умови членства України в ЄС та надання грошей на повоєнну відбудову ― і цей показник зростає до 47%, якщо вільні території країни перейдуть під захист НАТО, пише видання.