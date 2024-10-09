Нобелівську премію з хімії вручили за обчислювальний дизайн білка та передбачення його структури

Нобелівську премію з хімії цьогоріч розділили на два різних винаходи. Одну половину премії присудили Девіду Бейкеру «за обчислювальний дизайн білка», а іншу — Демісу Хассабісу та Джону Джамперу — «за передбачення структури білка».

Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

62-річному американському науковцю Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. А команда з 48-річного британського вченого Деміса Хассабіса і 39-річного американця Джона Джампера розробила модель штучного інтелекту для вирішення 50-річної проблеми: прогнозування складних структур білків. Ці відкриття мають величезний потенціал, зазначили в Нобелівському комітеті.

Білки зазвичай складаються з 20 різних амінокислот, які можна назвати будівельними блоками життя. У 2003 році Девіду Бейкеру вдалося використати ці блоки для розробки нового білка, який не був схожий на жоден інший один білок. З тих пір його дослідницька група створювала одне за іншим білкові творіння, включно з тими, що знадобляться у фармацевтичних препаратах, вакцинах, наноматеріалах і крихітних сенсори.

Друге відкриття стосується передбачення білкових структур. У білках амінокислоти з’єднані разом у довгі нитки, які згортаються, утворюючи тривимірну структуру, яка є вирішальною для функції білка. З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями.

Чотири роки тому науковці врешті здійснили приголомшливий прорив: у 2020 році Хассабіс і Джампер представили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2. З його допомогою вони змогли передбачити структуру практично всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники.

З моменту прориву AlphaFold2 використовували понад два мільйони людей із 190 країн. Серед безлічі наукових застосувань дослідники тепер можуть краще зрозуміти стійкість до антибіотиків і створити зображення ферментів, які можуть розкладати пластик.

Розмір премії становить 11 мільйонів шведських крон (мільйон доларів). Половину отримає Бейкер, іншу половину між собою розділять Хассабіс і Джампер.