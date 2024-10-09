Кримінальний кодекс України приведуть у відповідність до норм Римського статуту МКС

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 11484, який приводить Кримінальний кодекс України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Донині положення ККУ не передбачали кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини. Від моменту ухвалення Кримінального кодексу його положення системно не узгоджувались із сучасним міжнародним правом, тому зараз його оновлять. Й українське законодавство прийде у відповідь до Римського статуту.

Закон, зокрема, криміналізує злочини проти людяності. Також він внесе командну відповідальність — це означає, що командири нестимуть відповідальність за воєнні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не скоювали їх особисто, але знали про них та ігнорували їх.

Крім того, закон передбачає збільшення строка покарання за злочин агресії до довічного позбавлення волі.