Міжнародний кримінальний суд може розслідувати злочини, скоєні будь-ким на всій території України

Міжнародний кримінальний суд отримав юрисдикцію на всій території України й мав право розслідувати злочини, скоєні будь-ким, а не тільки росіянами, починаючи з 2015 року.

Про це заявив речник МКС Фаді ель Абдала, відповідаючи на запитання українських журналістів, передає кореспондентка «Бабеля».

«Ідеться саме про діяння, вчинені на території України. І немає різниці, хто саме скоїв злочин. Якщо ви подивитеся на заяви попереднього прокурора і нинішнього прокурора, вони завжди згадують всі сторони конфлікту, вони надсилають повідомлення і попередження та гарантують, що закон буде застосовуватися неупереджено», — наголосив речник.

Після цього його запитали, як суд розглядатиме те, що Україна ратифікувала Римський статут, але з тимчасовим положенням (стаття 124), за яким МКС не матиме юрисдикції за статтею про воєнні злочини щодо громадян України протягом семи років.

«Судді вирішуватимуть, коли і якщо це питання поставлять перед ними. Тому дозвольте мені не спекулювати на цій темі на цьому етапі», — відповів Фаді ель Абдала.