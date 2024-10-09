На Флориду насувається ураган «Мілтон». 5,5 млн жителів закликали виїхати в безпечніші місця — це найбільша евакуація в історії штату

Потужний ураган «Мілтон» насувається на місто Тампа в американському штаті Флорида. Йому присвоюють найвищу пʼяту категорію за шкалою ураганів Саффіра — Сімпсона.

Про це повідомляє The New York Times.

Швидкість штормового вітру вже зросла до майже 260 км/год. Стривожені стихійним лихом місцеві жителі, тікаючи в безпечніші місця, спустошили всі заправні станції у штаті. На дорогах — затори.

Губернатор штату Рон Десантіс оголосив термінову евакуацію.

«Якщо збиралися виїжджати, робіть це просто зараз», — попередив він жителів.

Станом на ранок вівторка понад пʼять з половиною мільйонів людей отримали сповіщення про негайну примусову або добровільну евакуацію. Це найбільша евакуація в історії штату.

Десантіс заявив, що розмовляв із президентом США Джо Байденом про екстрені потреби штату. До Флориди відправлять приблизно вісім тисяч членів Нацгвардії, Десантіс назвав це найбільшою мобілізацією перед стихійним лихом в історії штату.

Через ураган, що насувається, легендарну головну будівлю NASA в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді зачинили для відвідування. Потрапити до будівлі можуть лише критично необхідні співробітники.

Очікується, що «Мілтон» буде найсильнішим штормом у Мексиканській затоці з 2005 року й обрушиться на сушу завтра ввечері або вранці у четвер.