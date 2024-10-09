Генштаб: Сили оборони України ліквідували 1 150 окупантів і знищили 19 артсистем

Протягом минулої доби, 8 жовтня, російська армія втратила ще 1 150 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сили України.

Сили оборони України знищили ще чотири російські танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 31 дрон оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 12 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.