Байден відклав поїздку на «Рамштайн» у Німеччині через ураган

Президент США Джо Байден скасував поїздки до Анголи та Німеччини 10—15 жовтня через наближення урагану «Мілтон». В Німеччині він мав очолити засідання формату «Рамштайн».

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Байден не поїде за кордон та контролюватиме підготовку США до урагану «Мілтон», який може досягти узбережжя Флориди вже завтра. З регіону масово виїжджають місцеві жителі. «Мілтон» може стати одним із найбільш руйнівних ураганів в історії спостережень.

Bloomberg пише про те, що поїздки до Німеччини та Анголи мали стати першими візитами за кордон Байдена після того, як він знявся з президентських перегонів у липні та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.