Рада схвалила законопроєкт про вдосконалення функцій Нацбанку з держрегулювання ринку фінансових послуг

Верховна Рада схвалила законопроєкт № 11043 про вдосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг. За проголосували 270 депутатів.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, цей закон допоможе в боротьбі з різними фінансовими шахрайствами, зокрема з дропами.

Також законопроєкт № 11043, серед іншого, збільшує суму штрафів для порушників платіжного законодавства і забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією.

Нацбанк прагне запровадження правових норм, які дозволять притягувати до відповідальності організаторів і свідомих учасників схем з дропами. Також НБУ хоче, щоб створили реєстр, який допоможе банкам під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів виявити, що їхні картки задіювали у схемах.

Національний банк України розраховує на розширення регуляторних повноважень НБУ для впливу й обмежень для гравців ринку, які не борються з наявними та новими схемами, і на посилення вимог до банків і небанківських установ.