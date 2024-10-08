Торік кібершахраї з Південно-Східної Азії викрали до $37 мільярдів

У 2023 році кіберзлочинці з Південно-Східної Азії викрали від 18 до 37 мільярдів доларів за допомогою схем романтичного і криптовалютного шахрайства, відмивання грошей і незаконних азартних ігор. Для цього вони використовувати, зокрема, Telegram.

Про це йдеться у звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності.

Для шахраїв галузь виявилася дуже прибутковою, тому організовані злочинні групи інтегрують нові бізнес-моделі та технології. Вони використовують зловмисне програмне забезпечення, генеративний штучний інтелект і дипфейки у своїх операціях, а також відкривають нові підпільні ринки для своїх потреб з відмивання грошей. У цьому їм допомагає і криптовалюта. Це все показав аналіз тисяч Telegram-каналів.

«Самий масштаб доходів, отриманих у бурхливій нелегальній економіці регіону, вимагав професіоналізації та інновацій в діяльності з відмивання грошей, і транснаціональні злочинні групи в Південно-Східній Азії стали лідерами світового ринку», — пишуть у звіті.

Зловмисники ввезли до цих країн сотні тисяч людей і змусили їх працювати в так званих шахрайських центрах з казино, готелями та спеціальними економічними зонами.

Кібершахрайство продовжує зростати. І загроза транснаціональної організованої злочинності в Південно-Східній Азії розвивається швидше, ніж будь-коли в історії.