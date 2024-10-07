У ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків

У Закарпатській області в дорожньо-транспортній пригоді загинув народний артист України Богдан Сташків. За життя його дружини досі борються медики.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За даними поліції, аварія сталася близько 14:10 у Мукачівському районі неподалік Нижніх Воріт. 67-річний артист за кермом BMW рухався з небезпечною швидкістю, не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, далі авто перекинулося на дах.

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Окрім Сташківа, загинув і 59-річний пасажир. 67-річна дружина народного артиста теж була пасажиркою, її госпіталізували.

Що відомо про Богдана Сташківа

Артист народився на Рогатинщині. Тривалий час працював у Тисмениці, де очолював відділ культури.

«З великим успіхом артист гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську пісню», — розповіла про нього голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

На початку 2000-х років співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль «Захід — ХХІ століття», активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури, а також благодійністю. Зокрема, збудував каплицю Спасіння Христового в Тисмениці, допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті.

Також Сташків організовував благодійні концерти для військовослужбовців, хворих дітей і людей з інвалідністю.