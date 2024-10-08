Google запускає нову програму з основ кібербезпеки для бізнесу

Компанія Google запускає безкоштовну навчальну програму «Основи кібербезпеки для бізнесу» — до початку занять залишився тиждень.

Програма дає практичні навички із захисту бізнесу від кіберзагроз:

як протидіяти кібератакам;

як аналізувати ризики;

як будувати системи кібербезпеки.

Учасники розберуть бізнес-кейси та отримають знання про інструменти кібербезпеки.

Оновлений курс доповнено практичним семінаром, де навчатимуть, як використовувати штучний інтелект (ШІ). Тренінги проведуть фахівці компанії ISSP і платформи CyberUnit Technologies. У кінці курсу учасники зможуть пройти тестування та отримати сертифікат.

Детальний опис курсу є на сайті програми. Навчання проходитиме онлайн з 15 по 31 жовтня. Реєструйтеся за посиланням.