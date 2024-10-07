Правоохоронці повідомили про підозру 29 громадянам РФ і України, які катували херсонців, незгодних з окупаційним режимом

Українські правоохоронці повідомили про підозру 29 учасникам злочинної організації, до якої входили колишні працівники поліції.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Їм інкримінували керівництво структурною частиною злочинної організації та участь у ній, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність, викрадення та катування людей, а також викрадення майна громадян (ст. 255, ст. 110, ст. 111-1, ст. 146, ст. 127, ст. 186 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та окупації частини Херсонщини громадяни України та РФ створили злочинну групу в складі незаконного правоохоронного органу «Олешківський районний відділ поліції Головного управління МВС Херсонської області».

Керував нею громадянин України, який раніше працював в органах міліції Автономної Республіки Крим та Одеської області.

До злочинної організації залучили громадян України — чинних і колишніх працівників територіальних підрозділів Нацполіції України, а також місцевих мешканців Олешків і Криму з проросійськими поглядами. Їх призначили на відповідні псевдопосади у так званий «Олешківський районний відділ поліції Головного управління МВС Херсонської області» та присвоїли спеціальні звання.

Вони виконували злочинні завдання керівництва РФ: допомагали окупантам проводити незаконний референдум; знаходили та затримували українців, які не підтримують Росію і потенційно могли підривати роботу окупаційної влади. Також підозрювані придушували проукраїнські мітинги.

Підозрювані викрадали місцевих мешканців, які підтримують Україну, правоохоронців, катували їх, застосовували до них тортури, били, погрожували вбивством і зґвалтуванням рідних. Тривалий час вони утримували постраждалих у нелюдських умовах у підвалах захопленого відділку поліції в місті Олешки.