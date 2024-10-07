Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття мікроРНК

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2024 року спільно присудили Віктору Амбросу та Гері Рувкуну «за відкриття мікроРНК та її роль у посттранскрипційній регуляції генів».

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Нобелівської премії.

Дослідники Віктор Амброс і Гарі Рувкун відкрили мікроРНК, новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів. МікроРНК вони виявили в маленького хробака C. elegans, що стало революційним відкриттям — це показало абсолютно новий принцип регуляції генів, який є необхідним для багатоклітинних організмів, зокрема для людини.

Наразі відомо, що мікроРНК є фундаментально важливими для розвитку та функціонування організмів.

«Цього року Нобелівська премія присвячена відкриттю життєво важливого регуляторного механізму, який використовується в клітинах для контролю активності генів. Генетична інформація переходить від ДНК до інформаційної РНК (мРНК) шляхом процесу, який називається транскрипцією, а потім до клітинного механізму для виробництва білка. Там мРНК транслюються так, що білки утворюються за генетичними інструкціями, що зберігаються в ДНК», — пояснюють у пресрелізі.

Білки виконують багато функцій в організмі, включаючи побудову тканин, підтримку клітинних структур, участь у метаболічних процесах і захист організму.