Російська розвідка завербувала ірландського депутата як пропагандистського крота і як емісара. Премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс каже, що це його не дивує.

Про це видання Poitico заявили два високопоставлених ірландських чиновники в уряді та судовій системі.

Джерела повідомили Politico, що депутата завербували у 2019 році, коли Росія намагалася розпалити повʼязану з Brexit напруженість між Ірландією та Великою Британією, особливо в британському регіоні Північної Ірландії. Назвати імʼя депутата чиновники відмовилися.

Медіа стверджує, що депутата завербував Сергій Прокопʼєв — російський шпигун, який був серед чотирьох співробітників російського посольства, висланих з Ірландії в березні 2022 року. Всі вони були ідентифіковані як агенти ГРУ.

Politico вважає, що завербований політик є членом лівої опозиції, а не трипартійного уряду на чолі з Гаррісом, який підтримує Україну.

Чиновники заявили журналістам, що поліція наказала депутату припинити контакти, але він не послухався. За їхніми словами, розслідування його поведінки не виявило жодних доказів того, що він отримував гроші від росіян або передавав їм документи, що становлять державну таємницю.

Газета Sunday Times повідомила, що росіяни завербували депутата, серед іншого, для розвитку контактів з незаконними воєнізованими угрупованнями в Північній Ірландії, зокрема з «лоялістськими» екстремістами з британської протестантської частини громади.

Один з чиновників сказав Politico, що такий підхід, якщо він підтвердиться, означатиме, що росіяни «нічого не знають» про політичний ландшафт Ірландії. Чиновник зазначив, що депутат, про якого йдеться, «має стільки ж контактів у лоялістських воєнізованих колах, як і Волтер Мітті», натякаючи на вигаданого персонажа з яскравим фантастичним життям.

Коли журналісти запитали Гарріса, чи діє в парламенті кріт російської розвідки, премʼєр-міністр Ірландії сказав, що не може підтвердити цю інформацію, але додав: «Це не повинно бути несподіванкою ні для кого з нас».

Гарріс зазначив, що такі зусилля російських розвідників посилилися в Ірландії, як і в інших країнах, після того як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.