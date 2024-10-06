У Румунії суд зняв із президентських виборів проросійську ультраправу політикиню

Конституційний суд Румунії виключив проросійську ультраправу політикиню, лідерку партії SOS Румунія Діану Шошоаке зі списку кандидатів у президенти на майбутніх виборах.

Про це повідомляє Reuters.

Держава-член ЄС і НАТО Румунія має провести президентські вибори у два тури 24 листопада та 8 грудня, а між ними пройдуть парламентські вибори.

Майже 20 політиків офіційно взяли участь у виборах, серед них і Діана Шошоаке — лідерка невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії SOS Румунія, яка несподівано отримала два місця в Європарламенті на цьогорічних виборах у червні.

Конституційний суд Румунії зібрався напередодні, в суботу, щоб обговорити судові оскарження, подані проти шести кандидатів. Він відхилив пʼять, але ухвалив скарги проти Шошоаке, не пояснюючи свого рішення.

«Це доводить, що американці, євреї та Європейський Союз планували сфальсифікувати вибори в Румунії ще до їх початку. З цього моменту ми маємо чіткий доказ того, що в Румунії обговорюють диктатуру та повну відсутність демократії», — заявила Шошоаке в прямому ефірі у Facebook під час винесення рішення.

Зазвичай суд публікує пояснення до своїх рішень пізніше. Політики з усього політичного спектра стверджують, що це рішення є безпрецедентною загрозою демократичним цінностям.

Шошоаке відзначилася численними скандальними заявами та вчинками. Її вивели з одного із засідань Європарламенту, коли вона криками перебивала іншу депутатку та з іконою в руках скандувала: «Віримо в Бога». За день до того вона обіцяла привести у Європарламент священника, щоб «вигнати звідти дияволів».

Також під час свого першого виступу у Європарламенті Шошоаке відзначилася антиукраїнською промовою про «мільйон румунів» в Україні, яким «не дають говорити й молитися».

А торік Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України.

Хоча роль президента в Румунії переважно церемоніальна, до його повноважень входять, зокрема, призначення премʼєр-міністра, суддів і прокурорів. Також до повноважень належить нагляд за зовнішньою політикою країни, тобто новий президент відіграватиме вирішальну роль у підтримці Румунією України.