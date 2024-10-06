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В Ізраїлі на вокзалі сталася стрілянина. Є поранені й загиблі

Автор:
Олександра Амру
Дата:

На центральному автовокзалі ізраїльського міста Беер-Шева сьогодні вдень сталася стрілянина. Десятеро людей поранені, загинула 19-річна прикордонниця Шира Суслік, а також громадянин Еритреї, якого спершу помилково вважали нападником. Самого терориста правоохоронці застрелили.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Шира Суслік, жертва теракту.

Шира Суслік, жертва теракту.

Нападника ідентифікували як 29-річного раніше судимого громадянина Ізраїлю, жителя бедуїнської діаспори на півдні Ізраїлю на імʼя Ахмад аль-Укбі.

За даними єврейських ЗМІ, він був повʼязаний з чоловіком на імʼя Муханад Алукабі, який влаштував стрілянину в тому ж місці у жовтні 2015 року.

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Міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев після теракту закликала депортувати сімʼї терористів.

«Настав час для стримувального покарання, яке запобігатиме нападам на території Ізраїлю», — заявила вона.