Учні молодших класів матимуть безкоштовне харчування

Від жовтня цього року учні 1— 4 класів загальноосвітніх шкіл матимуть безкоштовне харчування в навчальних закладах. До цього безплатне харчування мали лише діти-пільговики.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

На цю ініціативу з держбюджету виділили 2 мільярди гривень — це частина реформи шкільного харчування. Ці кошти уряд передасть місцевим громадам у формі субвенції. Субвенцію використовуватимуть як для придбання продуктів, так і для оплати послуг кейтерингу.

Є кілька умов для навчальних закладів для того, щоб отримати субвенцію. Наприклад, вартість гарячого харчування для початкових класів не повинна перевищувати вартість обідів для учнів 5–11 класів, навчання має бути очним або поєднувати офлайн навчання з дистанційним.