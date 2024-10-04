«Кит-шпигун» Хвалдимир помер від бактеріальної інфекції — поліція не знайшла слідів убивства

Білуха на прізвисько Хвалдимир, якого наприкінці серпня знайшли мертвим біля берегів Норвегії, найімовірніше, помер від бактеріальної інфекції. Можлива причина — рани в роті від застряглої палиці.

Про це повідомили в норвезькій поліції.

У звіті про розтин зазначили, що застрягла в роті палиця могла призвести до того, що у Хвалдимира виникли проблеми з харчуванням і засвоєнням поживних речовин — це збільшило ризик зараження. Однак експертиза не виявила жодних ознак того, що білуху застрелили, тож поліція не бачить причин для порушення кримінальної справи.

Білуха Хвалдимир у червні 2019 року.

Раніше зоозахисники звернулися в поліцію Норвегії з вимогою почати розслідування загибелі тварини, стверджуючи, що кита вбили з вогнепальної зброї. Його тіло знайшли 31 серпня, а за декілька днів до того він виглядав повністю здоровим та активним.

Прізвисько кита — це каламбур від норвезького слова hval (у перекладі кит) та імені очільника РФ Володимира Путіна.

Уперше його помітили норвезькі рибалки у 2019 році у водах міста Хаммерфест. На киті був обвіс із камерою GoPro. На пряжках збруї був логотип російської компанії і напис Equipment St. Petersburg («Спорядження Санкт-Петербург»), через що білуху прозвали «російським шпигуном».

Зоологи припустили, що кит проходив підготовку для шпигунства на одній з російських військових баз. Він міг втекти звідти або його випустили «на завдання», але дорогою білуха загубила відеокамери. Відомо, що Росія має військові програми з підготовки китоподібних.

Однак офіційно Москва ніяк не коментувала існування Хвалдимира і чутки про те, що він шпигун. Норвезькі медіа припускали, що білуха — це кит-терапевт, який зміг втекти від росіян. Хвалдимир не боявся людей — місцеві мешканці його любили та піклувались.