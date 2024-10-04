У Білорусі затримали жінку — камера на її будинку зняла імовірне падіння російського Shahed

Мешканку білоруського міста Калинковичі затримали — камера відеоспостереження на її будинку зняла імовірне падіння російського дрону Shahed. Тепер жінку підозрюють у співпраці з «екстремістськими ресурсами».

Відео затримання жінки показали білоруські силовики.

У МВС Білорусі зазначили, що затримана нібито передавала кадри падіння дрона «деструктивним телеграм-каналам», щоб посіяти паніку серед білорусів і дезінформувати їх.

Відео імовірного падіння російського дрона почали публікувати в місцевих чатах. На ньому чути шум двигуна, що наростає, і гучний звук вибуху.

Видання «Медиазона Белорусь» зазначає, що «розташування хвіртки, її форма, колір і форма паркану» на записі силовиків збігаються з тими, що були на відео, яке зафіксувало падіння Shahed у ніч проти 3 жовтня.

Про падіння російського дрона в Білорусі раніше заявляв і моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн». Десь о 04:55 місцеві мешканці Калинковичів чули гучний вибух — за 12 хвилин до цього українські моніторингові проєкти повідомили, що безпілотник залетів у повітряний простір Білорусі та рухався в напрямку Мозиря.

Рух російського дрона Shahed, який у ніч на 3 жовтня залетів на територію Білорусі. Беларускі Гаюн

Повітряні сили ЗСУ того ранку також повідомили про один російський дрон, який полетів у напрямку Білорусі. За даними моніторингів, у той момент країна не підіймала авіацію у нбео. Тож здетонував безпілотник чи його збила ППО — невідомо.