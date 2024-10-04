В Україні змінили правила для купівлі житла за програмою «єОселя»

В Україні змінили правила для купівлі житла в кількох областях за програмою «єОселя».

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Відтепер внутрішньо-переміщенні українці та члени їхніх сімей першого ступеня споріднення можуть купувати житло за програмою «єОселя», вік якого до 10 років. Раніше за державною програмою можна було придбати житло не старше 3 років, це обмежувало варіанти для вимушених переселенців. Зміни розповсюджуються на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас Кабмін залишив без змін норму, яка стосується віку житла в Києві. Як і раніше, за програмою «єОселя» у столиці не можна купувати житло, яке ввели в експлуатацію раніше ніж три роки назад.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» почалася в жовтні 2022 року, вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом і силовиків, педагогів, медиків і науковців — 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.

Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.