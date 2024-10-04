Уперше в Україні викривач корупції отримав винагороду

В Україні вперше виплатили винагороду викривачу корупції. Можливість таких виплат запровадили ще у 2019 році.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Викривач — чинний військовослужбовець. У 2020—2021 роках він був директором департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.

Пресслужба НАЗК

У 2021 році він звернувся із заявою до НАЗК і повідомив, що йому запропонували хабар у 24 мільйони гривень — він мав скласти позитивний висновок щодо робіт, які певна компанія провела на замовлення Міноборони. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 мільйонів гривень за облаштування спецобʼєкта, а ще вона могла б претендувати на майбутні договори з відомством.

У березні 2023 року за цією справою на чотири з половиною роки засудили ексзаступника начальника одного з управлінь Міноборони — Дмитра Комаху. Але суд відмовив у виплаті винагороди викривачу — заявили, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах своїх службових повноважень, тому права на винагороду не має.

Наприкінці 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила його апеляційну скаргу і присудила виплату.

«Це фундаментальна подія для подальшого розвитку інституту викривання в Україні та формування сталої культури викривання. На черзі — наступний кейс», — зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.

Дотепер суди ухвалили два позитивні рішення про виплати викривачам корупції. Але через відсутність врегулювання забезпечити виплату тривалий час було неможливо.