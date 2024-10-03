У секторі Гази врятували іракську дівчину, яку 10 років тому викрали терористи «Ісламської держави»

У результаті секретної операції Ізраїлю, США та Іраку в секторі Гази врятували 21-річну жінку, викрадену бойовиками «Ісламської держави» в Іраку десять років тому.

Про це пише Reuters.

Фавзія Сідо належить до стародавньої релігійної меншини єзидів, що проживає переважно в Іраку та Сирії, понад 5 тисяч представників якої було вбито і тисячі викрадено під час кампанії ІД у 2014 році, яку ООН визнала геноцидом.

Її звільнили після понад чотирьох місяців зусиль, які включали кілька невдалих спроб через складну ситуацію з безпекою внаслідок наступу Ізраїлю в секторі Газа.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, іракські чиновники підтримували контакт із жінкою протягом кількох місяців і передали її інформацію американцям, які організували її виїзд з Гази за допомогою Ізраїлю.

Як зазначає Reuters, викрадач жінки загинув під час війни в Газі, ймовірно, в результаті ізраїльського удару, і вона втекла до схованки в секторі Гази.

Після вʼїзду в Ізраїль вона продовжила свій шлях до Йорданії через міст Алленбі, а звідти повернулася до своєї родини на півночі Іраку. Зараз вона відпочиває після воззʼєднання зі своєю сімʼєю.