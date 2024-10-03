Лікар визнав свою провину в передозуванні щодо зірки «Друзів» Метью Перрі

Лікар Марк Чавес, якого звинувачують у смерті актора Метью Перрі через вживання наркотиків, визнав себе винним.

Про це пише BBC.

У суді в Лос-Анджелесі Чавес визнав, що була змова про розповсюдження кетаміну, який зазвичай використовують для лікування депресії, тривоги та болю. 54-річний лікар очолював кетамінову клініку та отримував таблетки з речовиною від оптового дистрибʼютора за фальшивим рецептом. Пізніше продавав таблетки з кетаміном доктору Сальвадору Пласенсіа, який постачав їх Метью Перрі.

Прокурори заявили, що за кілька тижнів до смерті актора його помічник Кеннет Івамаса співпрацював з двома лікарями, щоб забезпечити Перрі кетаміном на понад $50 тисяч. Двоє лікарів переписувалися, обговорюючи, скільки вони можуть стягувати з Метью за флакони препарату. В одному з повідомлень було написано: «Цікаво, скільки заплатить цей придурок».

Те, що лікар Чавес визнав провину, допоможе йому зменшити свій тюремний строк. Зараз йому загрожує до 10 років увʼязнення — суд винесе вирок 2 квітні 2025 року. Проте Чавес лише один з пʼяти підозрюваних у справі смерті актора Метью Перрі.

Крім нього, фігурантами справи також є лікар Сальвадор Пласенсія, наркодилерка Джасвін Сангха, особистий асистент Перрі Кеннет Івамаса, а також знайомий актора Ерік Флемінг. Усіх їх звинуватили в змові для розповсюдження кетаміну, їм загрожує покарання від 10 років до довічного увʼязнення.