У США використовують овець і кіз замість газонокосарок

Американські міста почали використовувати отари овець замість газонокосарок. Це допомогає запобігати лісовим пожежам, захищати місцеву рослинність, середовище існування тварин, а також зберігати історичні місця.

Про це пише The Associated Press.

Зараз вівці щорічно випасують майже 60,7 гектара в місті Нешвілл (штату Теннессі, США) включно з історичним міським кладовищем. Деякі університети в інших штатах теж використовують стада кіз та овець для випасування територій.

«Це більш екологічно спосіб догляду за зеленими насадженнями. І часто це дешевше, ніж робити залучати обладнання і персонал», — сказав представник місцевої влади.

Серед овець також живуть собаки-охоронці. У стада є кінолог, який лише кількома свистками та командами може контролювати всю зграю, коли її потрібно перемістити.

Ділянки, які випасують вівці, можуть змінити спосіб поширення пожеж. Коли вогонь спускається з пагорба і проходить крізь чагарник, а потім раптом потрапляє на пасовище — він стає меншим. Так пожежники мають більше шансів ліквідувати пожежу.