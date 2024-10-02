В японському аеропорту вибухнула американська бомба часів Другої світової війни

Американська бомба часів Другої світової війни здетонувала в аеропорту міста Міядзакі на півдні Японії. Через це скасували понад 80 рейсів, але ніхто не постраждав.

Про це пише Associated Press.

Представники Міністерства земельних ресурсів і транспорту заявили, що під час вибуху бомби в аеропорту поблизу не було літаків.

Розслідування, проведене Силами самооборони і поліцією, підтвердило, що вибух був спричинений 500-фунтовою (227 кг) американською бомбою і що подальшої небезпеки немає. Наразі зʼясовується, що стало причиною її раптової детонації.

Вибух утворив кратер на рульовій доріжці діаметром близько 7 метрів і глибиною 1 метр.

Головний секретар японського уряду Йосімаса Хаяші заявив, що в аеропорту було скасовано понад 80 рейсів, але роботу сподіваються відновити вранці 3 жовтня.

Аеропорт Міядзакі був побудований в 1943 році як льотний полігон Імператорського флоту Японії, з якого деякі пілоти-камікадзе злітали на місії самогубців.

За словами представників Міністерства оборони, в цьому районі раніше знайшли кілька бомб, що не розірвалися, скинутих американськими військовими під час Другої світової війни.

Сотні тонн нерозірваних бомб часів війни залишаються на території всієї Японії, а іноді їх відкопують на будівельних майданчиках.