Заступник Кличка пройшов поліграф, ДБР повернуло йому конфісковані під час обшуку гроші

У рамках розслідування справи про зловживання у сфері перевезень у Києві заступник голови КМДА Костянтин Усов пройшов поліграф.

Про це він сам повідомив у Telegram.

«Я добровільно пройшов експертизу із застосуванням поліграфа. Питання дуже прямі і чіткі. Брав / не брав? Давав команди чи не давав? Обговорював чи не обговорював? Результати — однозначні. Спойлер — вони протилежні зливам, поширюваним ДБР», — написав Усов.

Він також додав, що Держбюро розслідувань повернуло йому особисті гроші, вилучені під обшуку, оскільки вони не мають жодного стосунку до кримінального провадження.

За словами Усова, заступник директора Департаменту транспорту, який відповідав за напрямок пасажирських перевезень і якому оголошували підозру, залишив посаду.