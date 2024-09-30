Суд визнав Netflix винним у наклепі через серіал на реальних подіях «Оленятко»

Стримінгова платформа Netflix програла справу щодо позову про наклеп, який подала Фіона Гарві — жінка, що стала прототипом для персонажа-сталкера Марти в серіалі «Оленятко».

Про це пише BBC.

Netflix казав, що серіал заснований на реальних подіях. Проте деякі ключові події, як-от засудження за переслідування, не відбувалися в реальному житті, підсумував суддя.

«Є велика різниця між переслідуванням і засудженням за переслідування в суді», — написав у судовому рішенні суддя Гері Клаузнер.

Він зазначив, що були й інші суттєві розбіжності між реальними подіями і тим, що було показано на екрані, додавши, що є різниця між неприйнятним дотиком і сексуальним насильством.

Пані Гарві також каже, що вона не переслідувала поліцейського, не чинила сексуального насильства, не нападала на нього в пабі, розбиваючи пляшку об його голову та виколовши йому очі, і не чекала біля його дому до 16 годин на добу. Жінка стверджує, що стримінгова платформа розповіла про неї «жорстоку брехню» більш ніж 50 мільйонам глядачів у всьому світі.

Водночас Netflix стверджує, що ці речі слід розглядати як «значною мірою правдиві», оскільки вона, імовірно, робила схожі речі в житті. Стримінгова платформа не погодилася з рішенням суду і продовжить наполягати на своїй правоті. Раніше Netflix стверджував, що більшість глядачів зрозуміли, що деякі сцени були «неправдиві», оскільки їх зняли в стилі драми.

Водночас в деяких аспектах справи суддя став на бік Netflix. Наприклад, суд відхилив претензії Фіони Гарві про недбалість з боку компанії, а також її запит про штрафні збитки.

Про який серіал мова?

«Оленятко» — це серіал на Netflix, який заснований на реальних подіях з життя коміка Річарда Гедда. Серіал розповідає про Донні, невдачливого коміка, який намагається впоратися зі своїми внутрішніми демонами. Його життя різко змінюється після зустрічі з Мартою, яка починає його переслідувати.