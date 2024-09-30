Reuters: Власник TikTok планує розробити нову модель штучного інтелекту, навчену на чипах Huawei

Китайська материнська компанія TikTok ByteDance планує розробити модель штучного інтелекту, навчену в основному на чипах від Huawei Technologies.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

ByteDance переорієнтувалася на вітчизняних постачальників мікросхем, що використовуються в штучному інтелекті, і прискорила розробку власних, оскільки США у 2022 році почали обмежувати експорт передових мікросхем ШІ, наприклад від лідера ринку Nvidia.

Штучний інтелект став центральним елементом технологічної індустрії, і компанії з таких різних секторів, як ігри та електронна комерція, диференціюють свої пропозиції за допомогою інтеграції кастомних моделей ШІ — програм, які використовують розпізнавання шаблонів для прийняття рішень.

Наступним кроком ByteDance у гонці ШІ буде використання чипа Ascend 910B від Huawei для навчання багатомовної ШІ-моделі, розповіли джерела Reuters.

Поки що невідомо, чи буде модель ШІ від ByteDance використовувати лише чипи Huawei. За словами співрозмовників агентства, материнська компанія TikTok вже використовує Ascend 910B, але переважно для менш трудомістких завдань виведення, які включають попередньо навчені моделі ШІ, що роблять прогнози.

Навчання моделей ШІ — набагато складніший процес і вимагає величезних обсягів даних, що зумовлює необхідність використання надзвичайно високопродуктивних чипів, таких як графічні процесори преміум-класу від Nvidia.