Ізраїль атакував військові обʼєкти єменських хуситів

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів проти підтримуваних Іраном єменських хуситів.

ЦАХАЛ задіяв винищувачі, заправники та літаки-розвідники. Вони били по цілях, які розташовані за 1 800 кілометрів від Ізраїлю, а саме в місті Ходейда та сусідньому порту Рас-Іса на заході Ємену.

Ізраїльські військові атакували електростанції та порт, які задіяні в імпорті нафти. У ЦАХАЛ кажуть, що через порти хусити перевозять у регіон, зокрема, іранські зброю та нафту.

На тлі цього міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що «для нас немає надто далекого місця».

Днями єменські хусити атакували Ізраїль ракетою. Система протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила ракету за межами території країни.