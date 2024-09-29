Українська стрічка «Ти — Космос» здобула головну нагороду кінофестивалю в Страсбурзі

Українська стрічка «Ти — Космос» режисера Павла Острікова здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі в Страсбурзі.

Про це повідомило Державне агентство з питань кіно.

Фільм отримав головну відзнаку фестивалю — Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies. Остання відкрила стрічці шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно — Golden Melies.

«Ти — Космос» дебютував у світі в межах програми Discovery на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). У 2020 фільм став одним із переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно.

В українському прокаті на «Ти — Космос» варто чекати з весни 2025 року.

«Ти – Космос» — це науково-фантастична трагікомедія про українського далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному, попри величезну відстань.