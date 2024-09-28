The Times: Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни

Західні чиновники вважають, що мають докази того, що китайські компанії таємно постачали зброю до Росії. Це може призвести до значної ескалації участі Пекіна у війні в Україні.

Про це пише The Times з посиланням на джерела.

Новий звіт, отриманий західними союзниками, вказує на те, що китайська компанія відправила до Росії для випробувань цілий ряд спеціальних військових безпілотників, кінцевим пунктом призначення яких є Україна.

За словами західного чиновника, який не розкрив назви компанії, угода відбулася минулого року. За його словами, зараз існують «чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні».

«Хоча китайський уряд може не визнавати цього — він намагатиметься тримати свою зростаючу підтримку в таємниці», — додав чиновник.

Джерело медіа також підтвердило повідомлення агентства Reuters на початку тижня про те, що Росія створила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії для використання у війні проти України.

Російський Іжевський електромеханічний завод «Купол», дочірнє підприємство компанії «Алмаз-Антей», за участю місцевих фахівців розробило та випробувало в Китаї нову модель безпілотника «Гарпія-3», йдеться в одному з документів, до яких має доступ Reuters.

Медіа заявляє, що «Купол» надіслав до Міністерства оборони РФ звіт з описом своєї роботи, потім у наступному документі повідомив відомству, що здатний виробляти безпілотники, зокрема «Гарпію-3», у великих масштабах на китайському заводі для використання цих дронів у війні проти України.

НАТО реагувало на повідомлення і Reuters, і The Times — там заявили, що це викликає «глибоке занепокоєння, і союзники консультуються з цього приводу».

Співпраця Китаю та РФ

У квітні цього року США попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з Росією досягла рекордно високого рівня торік — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.