На Рівненщині автоцистерна з газом врізалася у блокпост — загинув поліцейський

На Рівненщині автоцистерна з газом врізалася у блокпост. Через це загинув поліцейський, ще двоє людей — інший поліціянт та військовий — поранені.

Про це повідомила поліція Рівненщини.

Аварія сталася зранку 28 вересня на трасі Київ — Ковель — Ягодин.

За попередніми даними, водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки що причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.

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У ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє людей, 28-річний кінолог і 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми — вони в лікарні.

Водій вантажівки дістав незначних тілесних пошкоджень, був тверезим. Його затримали.

Через аварію також пошкоджене поліцейське авто, однак сам офіцер не постраждав.