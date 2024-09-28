США оголосили про завершення військової місії в Іраку

США офіційно оголосили про завершення військової місії з боротьби з терористичним угрупованням «Ісламська держава» в Іраку.

Про це йдеться у спільній заяві США та Іраку.

Завершення військової місії коаліції в Іраку заплановано протягом наступних 12 місяців, але не пізніше кінця вересня 2025 року. Далі хочуть перейти до двостороннього партнерства у сфері безпеки таким чином, щоб підтримувати іракські сили та зберігати тиск на ІД.

Водночас військова місія коаліції, що діє в Сирії, продовжиться до вересня 2026 року. Associated Press зазначає, що Білий дім відмовився розкрити деталі, скільки з приблизно 2 500 американських військових в Іраку залишаться там після 2025 року.

Місію згортатимуть відповідно до Конституції і законів Іраку. У США додали, що практичні кроки з виконання цих зобовʼязань вже розпочали.

У січні 2024 року США та Ірак розпочали офіційні переговори про згортання американських військ.

Нині в Іраку перебувають майже 2 500 військовослужбовців США, які діють там як радники та надають допомогу з грудня 2021 року, відколи американські військові оголосили про припинення своєї «бойової ролі» в цій країні. Проте заклики іракської сторони вивести американські війська з країни почали лунати з початком нового конфлікту Ізраїлю проти ХАМАС і з посиленням атак іранських проксі-сил на Ірак. Сили США в цьому контексті називали «дестабілізуючим чинником».