Швейцарія змінить кордони з Італією через танення льодовиків.

Про це пише SwissInfo.

Великі ділянки кордону між двома країнами визначаються льодовиками й сніговими полями. Коли льодовики тануть, вони змінюють державний кордон. Тому його дещо скорегують у районах Монте-Роза, Кабан-Гласьє і Гобба ді Роллін.

Крім того, через будівництво нової трамвайної лінії та річковими межами в районі Женеви Швейцарія адаптує і кордони з Францією між комунами Перлі-Серту і Бардоннекс.

Швейцарія та Франція обміняються рівноцінними ділянками території. Інші зміни кордону між країнами стосуються робіт на річках Германс і Форон, що теж вимагають корегування меж між країнами.