Зупинивши Путіна в Україні, Захід може відвернути початок Третьої світової. Огляд матеріалів іноземних медіа 27 вересня

Колонку про ознаки стрімкого наближення глобальної війни у The Washington Post опублікував давній колумніст видання Джордж Вілл. Великий конфлікт нерідко наближається так, що його складно помітити і визнати. Так ті, хто не вірив у вторгнення Путіна в Україну до 24 лютого 2022 року, за вісім років до цього не вірили в принципі у війну в Європі ― а Путін її почав. Поступово його апетити зростали ― якщо раніше він хотів «врятувати українців від зловмисної влади», то згодом почав бачити в усіх українцях зрадників.

Так само розросталося полумʼя Другої світової. Так у 1938-му Гітлер сказав, що розділення Чехословаччини буде його «останньою територіальною претензією в Європі». Але вже за рік наступною його жертвою стала Польща.

Для американців Друга світова війна почалася 7 грудня 1941 року з нападу японців на Перл Харбор. Не з вторгнення Німеччини в Польщу в 1939-му, не з вторгнення Італії в Ефіопію в 1935 році. При тому, що маховик хаосу запустила ще Японія в 1931-му, зайшовши в Маньчжурію. Все це ― ланки однією війни, яка фактично тривала 14 років.

Зараз у світі тривають дві великі регіональні війни ― проти України та Ізраїлю. Китай провокує сусідів на межі військової агресії в Південному морі, а озброєні Іраном хусити порушують усталені торговельні шляхи в Червоному морі. Троїстий акт 1940 року між Німеччиною, Італією та Японією зараз фактично наслідує співпраця між Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю. Україну атакують зброєю, створеною завдяки китайським технологіям, а також північнокорейськими ракетами й іранськими дронами. «Фактично повномасштабна війна з Україною стала точкою неповернення в путінському хрестовому поході проти Заходу», ― пише автор. І вживає релігійні конотації навмисно: ватажок Російської православної церкви Кирило Гундяєв іще в 2022-му назвав повномасштабне вторгнення в Україну «актом маніфестації євангелічної любові до сусідів», а Путіна невдовзі величав «борцем з Антихристом» і «головним екзорцистом». Із такими посилами важко повірити, що Путін зупиниться на якихось кордонах чи перед якимись злочинами.

На щастя, Захід зараз розуміє це краще, ніж колись сприймав Сталіна, вважаючи, що Радянський Союз може в якийсь момент «наїстися» землями. Агресія Росії збадьорила Захід так, що його сукупну підтримку України можна порівняти з американським ленд-лізом часів Другої світової. Однак Захід усе ще робить недостатньо, переконаний Вілл. Особливо це стосується Німеччини. Бюджет виплати на народження дитини в Німеччині зараз перевищує її військовий бюджет, а його зростання в наступному році покриє лише зростання зарплат. Якщо колись НАТО створювали, щоб залишити США в Західній Європі, СРСР ― за її межами, а Німеччину ― в межах пристойності, то тепер саме Берлін має нарешті взяти на себе роль лідера, йдеться в колонці. І вкладатись у перемогу України значно більше. І дозволяти більше, не лише бити по російських тилах. Бо інакше все, чого досягне Захід, ― це відкладена поразка, а її кінець, як свідчать події 80-річної давності, сумний.

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