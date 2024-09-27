Передумовою завершення війни має бути прийняття України до НАТО. Огляд матеріалів іноземних медіа 26 вересня

The Economist у редакційному матеріалі порадив визнати як Заходу, так і Україні, що з теперішнім підходом до російсько-української війни Київ поволі програє ― і може зазнати поразки. З одного боку, очевидно, що у війні на виснаження Росія має чимало шансів ― схоже, більше, ніж Україна. З іншого боку, постійні заяви українського керівництва щодо необхідності звільнити українську територію до кордонів 1991 року не корелюються зі станом справ на фронті й усе частіше викликають відсторонення у партнерів. Цілі мають бути реалістичними, стверджують у медіа ― і для цього треба повністю змінити концепцію перемоги для України в поточних умовах.

Рішучішими мають стати як Київ, так і передовсім Вашингтон, ідеться у статті. І ключовим у новій концепції має бути не відвоювання всіх територій, а збереження України як демократичної, процвітаючої, прозахідної та безпечної держави. Саме проти цього воює Путін, і саме це ― його головна мета, пише The Economist. Щоб він її не досяг, треба прийняти Україну до НАТО ― якнайшвидше, без звільнення всієї української території та, можливо, навіть без повного завершення бойових дій. Так, під захист статті 5 Статуту альянсу може не входити тимчасово окупована Росією територія, як це було у випадку Східної Німеччини, коли в НАТО була ФРН. Так, можна домовитись, щоб, доки на територію під захистом НАТО не нападають, на ній не розташовувались іноземні війська ― як це було в Норвегії до 1949 року. Головне ― власне вхід до альянсу, під його базовий захист. Він дозволить забезпечити надійний рух України в тому ключі, який вона сама для себе обрала.

Якщо Захід залишить Україну напризволяще, Путін поступово намагатиметься підірвати її суспільно-політичний устрій, посіяти кризи й зробити якомога більш крихкою. Вже зараз у країні помітні зростання націоналістичних настроїв та рівня корупції ― це провісники ймовірної майбутньої крихкості, пише видання.

Так, стати на захист України у разі нападу на неї буде випробуванням для США та інших наших союзників. Але ціна, яку Захід заплатить за ймовірну поразку України ― значно вища, підсумовує видання.

Це лише частина огляду. Про ще три матеріали, які стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.