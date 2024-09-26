WSJ: Навесні Китай втратив новітню атомну субмарину, але влада це приховує. Інцидент сповільнив воєнну модернізацію країни

Американські високопосадовці заявили, що навесні затонув найновіший бойовий підводний човен Китаю з атомним двигуном. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєння країни.

Про це пише The Wall Street Journal.

Субмарина затонула на верфі поблизу Уханю в кінці травня або на початку червня цього року. Китайська влада не розголошувала і намагалася приховати цей інцидент.

Це сталося саме в той період, коли Китай намагається розширити свій військово-морський флот, зокрема й флот атомних підводних човнів.

Пентагон назвав Китай своїм головним довгостроковим суперником у перегонах з озброєнь. Водночас американські високопосадовці кажуть, що Пекін використовує політичний і військовий тиск, щоб спробувати підкорити Тайвань — острівну державу, яку Пекін вважає своєю територією.

Натомість Китай стверджує, що намагається створити найпотужніші у світі збройні сили задля «стримування агресії та захисту своїх зовнішніх інтересів».

США достеменно не знають, чи перевозив підводний човен на момент затоплення ядерне паливо, однак експерти кажуть, що це цілком імовірно.

За минулорічним звітом Пентагону, на кінець 2022 року у Пекіну було 48 дизельних ударних підводних човнів і шість атомних.

У цьому звіті йдеться про те, що Китай розвиває свій військово-морський флот, щоб завадити США та партнерам у допомозі Тайваню в разі конфлікту та досягти «морської переваги» в своєму регіоні.

Судно класу «Чжоу», що затонуло, є першим із нового класу китайських атомних підводних апаратів і має характерну Х-подібну корму, розроблену для більшої маневреності човна.

Підводний човен побудувала державна компанія China State Shipbuilding Corp. Її спостерігали біля пірса на річці Янцзи наприкінці травня, коли вона проходила остаточне оснащення перед виходом у море. На супутникових знімках видно, що після затоплення на початку червня прибули великі плавучі крани, щоб врятувати судно.

Однак ні китайська армія, ні місцева влада цей інцидент не визнали.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Супутниковий знімок корабельні Wuchang Shipyard 16 травня. Planet Labs PBC

«Затоплення новітньої атомної субмарини, виробленої на новій верфі, уповільнить плани Китаю зі збільшення свого флоту атомних підводних човнів», — сказав старший науковий співробітник аналітичного центру Heritage Foundation і військовослужбовець ВМС США у відставці Брент Садлер.

Водночас неназваний американський високопосадовець не здивований тим, що Військово-морські сили Китаю спробували приховати затоплення біля пірса нової, першої у своєму класі атомної ударної субмарини. Адже крім питань про стандарти навчання та якості обладнання, інцидент піднімає глибші питання — про внутрішню підзвітність китайської армії і нагляд оборонної промисловості Китаю, яка вже давно страждає від корупції.

Хоча підводний човен вдалося врятувати, ймовірно, пройде багато місяців, перш ніж його можна буде випустити в море. Цілком можливо, що серед персоналу субмарини могли бути загиблі чи поранені через інцидент, однак цього американські посадовці достеменно не знають.