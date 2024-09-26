Генштаб: Росія втратила 1 400 окупантів і 71 артсистему за добу

За минулу добу, 25 вересня, Росія залишилася без ще 1 400 військовослужбовців (убитими й пораненими), а також десятків одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили 10 російських танків, 44 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, сім засобів ППО, 67 дронів оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 105 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн і 22 одиниці спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.