Через невігластво союзників російсько-українська війна може стати прологом до більших воєн. Огляд матеріалів іноземних медіа 25 вересня

«Цьогоріч у виборчому бюлетені ― варварство. Щодо майбутнього України, як і щодо всього важливого, віцепрезидентка Камала Гарріс загалом неінформативна і, ймовірно, неінформована. Що гірше, опція Трампа ― Венса ― причина того, чому прибічники Володимира Путіна, на кшталт авторитарного угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана, нетерпляче очікують на день виборів 5 листопада», ― так починається колонка багаторічного колумніста The Washington Post Джорджа Вілла. Він пише регулярні колонки для видання з 1974 року й за три роки отримав за них Пулітцерівську премію. В цьому тексті Вілл в основному говорить про російсько-українську війну. Однак розглядає її ширше ― як провісницю майбутніх, масштабніших і жорстокіших конфліктів.

Зима була рятівною для Росії в попередніх війнах, пише автор. Через зимовий холод не вдалось захоплення Росії Наполеоном у 1812 році, Гітлер зазнав поразки в СРСР взимку 1942-го. Зараз російський диктатор очікує, що виснажені блекаутами й проблемами з опаленням українці взимку стануть більш готовими до компромісу. І, на тлі інших проблем, піддадуться агресору.

При цьому Росія ― відносно слабка, нагадує Вілл. Слабка й її армія ― корумпована настільки, що вкрадено було близько 20% її бюджету, а також централізована й «інституційно тупа», оскільки сперечатися в цій армії небезпечно. У війні 2008 року в Грузії російські військові позичали у воєнних кореспондентів мобільні телефони, щоб звʼязатися з іншими бійцями. Операції росіян у Криму та Сирії були успішними загалом тому, що вони «боролись» проти значно слабших і практично бездіяльних противників. Тепер росіяни з величезними зусиллями досягають мікроскопічних у загальному масштабі територіальних здобутків. Цього ворога відносно легко виснажити й перемогти ― за умови, що союзники Києва адекватні, пише автор.

Однак кандидат у віцепрезиденти від республіканців фактично пропонує Україні перестати опиратись Путіну. Дональд Трамп так і не зміг сказати, що він прагне перемоги Києва. «Уявіть, які висновки щодо зовнішньої політики США роблять вороги, які за нами точно стежать. Зокрема, щодо дозволу Україні бити по військових цілях глибоко в російському тилу. Ця поведінка ― метушлива, дрібʼязкова та полохлива, нагадує поведінку президента Ліндона Джонсона, який особисто обирав цілі для бомбардувань у Вʼєтнамі», ― пише Вілл.

Якщо американці можуть так спокійно спостерігати за тим, як ворог знищує територіально найбільшу країну Європи ― можливо, США заслужили на поточні геополітичні виклики, риторично запитує автор. Можливо, їм просто мали трапитись Китай, Іран та Росія. Вони ― природний результат того, що зараз у США обговорюють питання національної безпеки найменше, ніж будь-коли за попередні сто років. Хоча поточні виклики ― найгірші після 1945-го.

Завершуючи колонку, Вілл нагадує, що межа між цивілізацією й варварством лише здається стійкою. Натомість, за словами політика часів Черчілля Джона Бʼюкана, вона завтовшки з нитку, зі шматок скла. І якщо Путін переможе у війні, майбутні покоління можуть називати її «розминкою» перед великою війною ― як називали Громадянську війну в Іспанії на тлі Другої світової.

Це лише частина огляду. Про ще чотири матеріали, які стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.