Мінʼюст хоче націоналізувати активи російського бізнесмена Фрідмана і партнерів. Серед них — виробники вод «Моршинська» і «Миргородська»

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позовну заяву про застосування санкцій до російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited.

Про це повідомили в Мінʼюсті.

Міністерство юстиції просить стягнути в дохід держави:

82,1086% від загальної кількості акцій ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»;

86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», якими опосередковано володіють Фрідман, Авен і Косогов;

100% від загальної кількості акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»;

100% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», ДП «НОВА.КОМ»;

3,343445% від загальної кількості акцій ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО», якими опосередковано володіє компанія Rissa Investments Limited.

Фрідман і його партнери Авен і Косогов — російські бізнесмени, засновники й акціонери компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Дочірні підприємства холдингової компанії Rissa Investments Limited виробляють і здійснюють дистрибуцію мінеральних вод, зокрема на території України, Росії та Грузії. Разом з компанією Rissa Investments Limited вони утворюють Групу компаній «Боржомі».