Грузинська делегація не аплодувала словам Байдена в ООН про підтримку України. Перед цим США скасували їхній прийом у Байдена

Грузинська делегація на чолі з прем’єром Іраклієм Кобахідзе під час виступу президента США Джо Байдена в ООН не аплодувала на його слова про підтримку України.
Відповідне відео опублікувало «Ехо Кавказу».
«Ми не можемо дозволити собі втому. Ми не можемо відводити очі. І ми не послабимо підтримку України, доки Україна не здобуде сталий і справедливий мир на основі принципів Статуту ООН», — сказав президент США під час виступу.
На відео видно, що після цього багато присутніх у залі відреагували на його слова оплесками, а грузинська делегація сидить нерухомо.
Перед цим Адміністрація президента Джо Байдена відмовилася від зустрічей із грузинською делегацією і скасувала запрошення премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе на прийом 25 вересня, де зустрічаються світові лідери й високопоставлені представники ООН.
У посольстві США в коментарі Netgazeti пояснили, що таке рішення ухвалили через «антидемократичні дії грузинського уряду, дезінформацію та негативну риторику на адресу США і Заходу».
- У травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції та масові протести із сутичками в столиці. Тоді США і Євросоюз засудили рішення парламенту.
- США 16 вересня ввели санкції проти представників МВС Грузії через «жорстокі репресії проти мирних протестувальників, активістів, журналістів і політичних опонентів», які виступали проти «закону про іноагентів».