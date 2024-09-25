Грузинська делегація не аплодувала словам Байдена в ООН про підтримку України. Перед цим США скасували їхній прийом у Байдена

Грузинська делегація на чолі з прем’єром Іраклієм Кобахідзе під час виступу президента США Джо Байдена в ООН не аплодувала на його слова про підтримку України.

Відповідне відео опублікувало «Ехо Кавказу».

«Ми не можемо дозволити собі втому. Ми не можемо відводити очі. І ми не послабимо підтримку України, доки Україна не здобуде сталий і справедливий мир на основі принципів Статуту ООН», — сказав президент США під час виступу.

На відео видно, що після цього багато присутніх у залі відреагували на його слова оплесками, а грузинська делегація сидить нерухомо.

Перед цим Адміністрація президента Джо Байдена відмовилася від зустрічей із грузинською делегацією і скасувала запрошення премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе на прийом 25 вересня, де зустрічаються світові лідери й високопоставлені представники ООН.

У посольстві США в коментарі Netgazeti пояснили, що таке рішення ухвалили через «антидемократичні дії грузинського уряду, дезінформацію та негативну риторику на адресу США і Заходу».