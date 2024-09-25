WSJ: Провідний китайський економіст розкритикував Сі Цзіньпіна — і зник

Заступник директора Інституту економіки при державній Академії суспільних наук Китаю (CASS), економіст Чжу Хенпен потрапив під слідство за критику голови КНР Сі Цзіньпіна у приватному чаті. Його затримали та відсторонили від посади, а потім він зник.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Навесні 2024 року Чжу Хенпен зробив кілька «неввічливих зауважень» про слабшу економіку Китаю та завуальовано розкритикував Сі Цзіньпіна у закритому чаті в месенджері WeChat.

Через це проти Хенпена порушили справу, його затримали і звільнили з CASS — там він працював 20 років і останні 10 був заступником директора. Крім того, згадки про нього видалили з онлайн-списку співробітників в одному з центрів Університету Цінхуа.

Невідомо, у чому саме звинувачують Хенпена та чи надали йому адвоката. Востаннє він зʼявився на публіці наприкінці квітня — виступив на традиційній конференції з догляду за літніми людьми, де запропонував молодим китайцям платити до пенсійних фондів їхніх батьків (ця ідея викликала невдоволення у китайському онлайн-просторі).

Також Чжу мав виступити на науковій конференції 25 травня — його виступ анонсували напередодні події. Однак у звіті після конференції Чжу не згадували ані як доповідача, ані як учасника — замість нього виступила інша людина.

Де економіст зараз і що з ним — невідомо. Його ім’я зникло зі списків співробітників CASS, він не відповів на електронні листи WSJ та The Guardian, у його пекінській квартирі ніхто не відчинив двері. Китайське відомство, яке працює із запитами медіа, не відреагувало на прохання про коментар.

Розслідування проти Хенпена збіглося з часом, коли від співробітників CASS на керівних посадах вимагали підписати офіційні зобовʼязання щодо дотримання «10 заборон» — списку заборонених дій, де, зокрема, забороняють публікацію «неналежних матеріалів» і співпрацю з іноземними організаціями без дозволу Комуністичної партії.

Раніше китайські вчені заявляли медіа про зростання страху в науковому середовищі. Вони бояться давати негативні оцінки економічної, соціальної або політичної ситуації в Китаї через загрозу репресій.