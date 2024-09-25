Китай вперше звітував про випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Китай вперше публічно заявив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Тихий океан.

Міністерство оборони Китаю опублікувало заяву, що Народно-визвольна армія КНР запустила міжконтинентальну балистичну ракету з фіктивною боєголовкою о 08:44 за пекінським часом. Вона «приземлилися в заздалегідь визначеній морській зоні».

У Міноборони також додали, що запуск є «звичайною подією для щорічних військових навчань, відповідає міжнародному праву і практиці та не націлений на жодну конкретну країну чи ціль».

Китайська державна урядова агенція новин Сіньхуа додала, що Пекін «заздалегідь поінформував зацікавлені країни» про випробування, але не уточнив траєкторію ракети та де саме у «відкритому морі Тихого океану» вона впала.

Аналітик з Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда сказав AFP, що Китай зазвичай проводить такі випробування у власному повітряному просторі. А ця подія свідчить про ядерну модернізацію Китаю, що проявляється в нових вимогах до випробувань.