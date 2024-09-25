Китай вперше звітував про випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Китай вперше публічно заявив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Тихий океан.
Міністерство оборони Китаю опублікувало заяву, що Народно-визвольна армія КНР запустила міжконтинентальну балистичну ракету з фіктивною боєголовкою о 08:44 за пекінським часом. Вона «приземлилися в заздалегідь визначеній морській зоні».
У Міноборони також додали, що запуск є «звичайною подією для щорічних військових навчань, відповідає міжнародному праву і практиці та не націлений на жодну конкретну країну чи ціль».
Китайська державна урядова агенція новин Сіньхуа додала, що Пекін «заздалегідь поінформував зацікавлені країни» про випробування, але не уточнив траєкторію ракети та де саме у «відкритому морі Тихого океану» вона впала.
Аналітик з Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда сказав AFP, що Китай зазвичай проводить такі випробування у власному повітряному просторі. А ця подія свідчить про ядерну модернізацію Китаю, що проявляється в нових вимогах до випробувань.
- У звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) йдеться, що станом на 2023 рік Китай наростив свій ядерний арсенал із 350 боєголовок до 410. Протягом минулого року КНР витратила на свій ядерний арсенал $11,8 мільярда.
- Китай конкурує за кількістю ядерного оснащення зі США та Росією — за оцінками Пентагону, до 2035 року Китай матиме 1 500 одиниць такого озброєння. Це найшвидші темпи нарощування зброї у світі, які випереджають прогнози США.