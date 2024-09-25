За допомогою ШІ вчені знайшли 303 стародавні малюнки

У перуанській пустелі японські вчені за допомогою штучного інтелекту виявили 303 стародавні малюнки.

Про це пише NewScientis та ITmedia.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Площа території, яку досліджували вчені, становить майже 400 квадратних кілометрів. Оскільки візуально перевірити всі аерофотознімки й оглянути всю територію було складно, вони вирішили використати штучний інтелект, який аналізує аерофотознімки. Для цього Дослідницький інститут IBM спеціально розробив модель штучного інтелекту з високою продуктивністю навіть за невеликої кількості навчальних даних. Тепер можна визначити області, де існує велика ймовірність існування геогліфів.

Археологи ще раніше повʼязували ці малюнки з людьми культури Наска, які почали створювати геогліфи майже 2 000 років тому.

Ці геогліфи менші та старші за лінії Наска та інші, знайдені раніше. Нещодавно виявлені зображення зображують гуманоїдні фігури та домашніх тварин завдовжки майже 9 метрів. Деякі навіть натякають на людські жертви — на них обезголовлені голови та косатки, озброєні лезами.

Завдяки допомозі ШІ рівень відкриттів зріс у 16 ​​разів, а кількість вже знайдених фігурних геогліфів — майже вдвічі.