Іспанські фермери вимагають обмежити імпорт зерна з України, а Болгарія просить у ЄС призупинити ввезення українських яєць

В Іспанії фермери вимагають від Єврокомісії обмежити імпорт зерна з України, оскільки це призводить до значного падіння цін на внутрішньому ринку.

Про це заявила організація Unión de Uniones, яка обʼєднує фермерські профспілки.

Фермери вже збиралися цього понеділка перед будівлею Єврокомісії в Мадриді і планують влаштувати наступну акцію протесту завтра, 25 вересня, в порту Сантандер.

Вони обурені тим, що ввезення українських зернових до Іспанії значно зросло. За даними Союзу профспілок, у першій половині 2024 року країна імпортувала близько 6,5 мільйона тонн українського зерна, тоді як за весь 2023-й до Іспанії надійшло майже 8,4 мільйона тонн зерна.

Як стверджує організація, Іспанія імпортує понад половину всього зерна, що надходить до ЄС загалом. Зерно надходить до Іспанії за дедалі нижчими цінами, що спричинило обвал цін на іспанські зернові на 45% з травня 2022 року.

Союз профспілок нагадав, що угода про «торговельний безвіз» України з ЄС містить пункт про так звані захисні заходи, яких Єврокомісія може вжити, якщо через імпорт з України на ринку хоча б однієї з держав-членів ЄС виникнуть значні порушення. Іспанські фермери просять Єврокомісію вдатися до цих дій.

Зокрема, угода передбачає можливість екстреного гальмування імпорту для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Якщо ввезення цих товарів перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та за весь період 2022 та 2023 років, квоти й мита на українську продукцію можуть ввести повторно.

Болгарія також вважає, що українські продукти погано впливають на місцеве виробництво. Міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгій Тахов заявив на засіданні Ради ЄС у понеділок, що Єврокомісія має заборонити імпорт до Болгарії яєць українського походження, оскільки це негативно впливає на місцеве виробництво.

За даними Мінсільгоспу Болгарії, за перше півріччя 2024 року імпорт свіжих курячих яєць з України сягнув 2 618 тонн, що є п’ятикратним зростанням у річному обчисленні.

За словами Тахова, заявлені імпортні ціни значно нижчі за вартість болгарських яєць, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку.

«Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно призводити до банкрутства та порушення прав наших аграріїв. Ми вже сьогодні хочемо зупинити імпорт яєць, поки регулюємо ринок. Ми надали Єврокомісії дані, на підставі яких можна ухвалити рішення», — зазначив він.

Міністр обґрунтував запит на припинення імпорту тим, що захисні заходи, вжиті на рівні ЄС, не дають очікуваного стримувального ефекту.