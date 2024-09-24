Україна відреагувала на слова президента Чехії про неможливість деокупувати українські території

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву президента Чехії Петра Павела, який закликав прийняти тимчасову окупацію Росією українських територій, які, на його думку, Україна не зможе повернути під свій контроль.

Відповідну заяву з реакцією опублікувала пресслужба МЗС.

Там зазначили, що коли йдеться про людські життя, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки, не може бути половинчастих рішень. Адже вони лише відтермінують війну, а не гарантуватимуть повноцінний мир.

В українському МЗС наголосили, що деокупація всіх територій України є обовʼязковим пунктом Формули миру Володимира Зеленського. Там вважають, що це реалістичний сценарій, для втілення якого країнам потрібно посилити тиск на РФ.

Що передувало

Президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю New York Times заявив, що Україна має бути реалістичною щодо своїх цілей у війні.

«Говорити про поразку України чи поразку Росії — цього просто не станеться, тому кінець буде десь посередині», — вважає він.

Чеський президент вважає, що найімовірнішим результатом війни Росії проти України буде тимчасова окупація частини українських територій. Він додав, що ця війна може тривати роками.

Водночас президент Чехії додав, що є «низка прикладів» територій, які тимчасово утримувала Росія, але згодом вони змогли відновити свою незалежність. Він не уточнив, про які саме країни йдеться, однак New York Times пише, що чеський президент мав на увазі Естонію, Латвію та Литву як приклад того, з чим може зіткнутися Україна. Також Петр Павел розкритикував заклики угорського премʼєра Віктора Орбана про припинення військової допомоги Україні.