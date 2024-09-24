Sky News: Розкішні автівки потрапляють до Росії попри європейські санкції — через Грузію

Розкішні автомобілі потрапляють до Росії попри західні санкції — через кавказькі країни. Журналісти Sky News зʼясували, як працює ця схема.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні країни ввели санкції — через це потоки деяких товарів до Росії впали до нуля. Це стосувалося товарів подвійного призначення, які можуть посилити військову спроможність РФ, а також предметів розкоші.

Проте згодом експорт цих товарів різко зріс для багатьох сусідів Росії. Експерти з питань санкцій заявляли, що підозрюють, що кавказькі країни майже напевно використовуються як своєрідний канал для переправки санкційних товарів до Росії, сліди обривалися, коли ці автомобілі вʼїжджали на Кавказ.

Тож британські журналісти поїхали до Грузії та провели два дні поблизу кордону з РФ — біля контрольно-пропускного пункту «Верхній Ларс». Вони спостерігали, як туди привозили автомобілі та інші вантажі, а потім відправляли їх до Росії.

Розкішні автомобілі Mercedes і Lamborghini на грузинсько-російському кордоні. Sky News

Одна група чоловіків, з якими спілкувалися журналісти, відповідає за доставку автомобілів до кордону — іноді з автосалонів у столиці, Тбілісі, іноді з чорноморських портів Поті або Батумі. Здебільшого вони заздалегідь не знають, звідки походять автомобілі — безпосередньо з європейських країн чи з інших кавказьких держав, наприклад з Азербайджану.

Коли автомобілі привозять до кордону з Росією, їх на кілька днів залишають на автостоянках для оформлення документів. Це складний процес — урешті-решт, після європейських санкцій Грузія теж ввела заборони на ввезення автомобілів до Росії. Однак є чимало лазівок, які дозволяють перевезти автівку за кордон.

Автівка Porsche чекає на автостоянці для оформлення документів. Sky News

Один зі способів — зареєструвати та розмитнити авто у Вірменії, перш ніж їхати на північ до російського пункту пропуску «Ларс». Іноді тим, хто везе автомобілі в Росію, радять казати, що вони везуть їх через Росію до Киргизстану.

Зрештою на ці автомобілі ставлять транзитні номери, після чого їх можна переганяти через кордон. А оскільки грузини можуть їздити до Росії без віз і навпаки, перевезти машину через кордон — це просто перегнати її туди, залишити на іншому боці, де її заберуть інші люди, і повернутися до Грузії автостопом.

Ключова особливість схеми, зазначає Sky News, — жодного учасника оборудки не можна звинуватити в якомусь злочині. Хоча якщо зібрати всі факти разом, це, безумовно, є порушенням європейських санкцій. Крім того, завдяки лазівкам перевезені автомобілі не зʼявляються у митних даних — з точки зору статистики, вони просто прибувають до Азербайджану чи Грузії, а потім зникають.

Це лише один з численних маршрутів, якими санкційні товари потрапляють до Росії. Але це пояснює, як до Росії потрапляють товари подвійного призначення та предмети розкоші.

Журналісти зазначають, що через це європейські санкції не працюють — російська економіка залишається сильною, у Москві нема дефіциту товарів, а кавказькі країни, зокрема Грузія та Азербайджан, отримують прибуток за допомогу в обході санкцій. Тобто виграли всі, окрім українців, пише Sky News.