Nikkei: У більшості міст Японії продають метали, отримані з праху померлих

У десятках міст Японії продають метали, отримані з праху кремованих людей.

Про це йдеться в розслідуванні Nikkei Asia.

У країні щорічно помирає понад 1,5 мільйона людей, переважну частину з них кремують. Місцеві закони захищають великі фрагменти кісток померлих, які зазвичай вимагають родичі. А з праху в державних крематоріях витягують метали, зокрема дорогоцінні. Наприклад, золото і паладій із зубних пломб.

Серед дорогоцінних металів, знайдених у праху, — паладій, золото і срібло.

Таким чином оплачують роботу крематоріїв. Журналісти Nikkei дослідили, що в 42 із 88 великих міст Японії до липня цього року продавали дорогоцінні метали з людських останків. Понад 70% з них почали робити це з 2010 року.

З 2019 року виручка від продажу таких металів на тлі зростання смертності та підвищення цін збільшилася в 3,4 раза — до $45 мільйонів. При цьому менш ніж у половині міст, де продають метали з праху померлих, про їхнє походження оголосили публічно.