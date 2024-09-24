З України успішно евакуювали трьох левиць

Заповідник великих котів Великої Британії успішно евакуював ще трьох левиць з України — Ванду та сестер Амані й Ліру. Їх на початку року врятувала від незаконного розведення київська служба порятунку диких тварин.

Про це повідомив Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW).

Левиць перевезли за понад 2 тисячі кілометрів, через три країни до безпечної Бельгії. Тварин евакуювали з Києва 18 вересня, а до Бельгії вони прибули 20 вересня.

Однорічну Ванду утримували як домашню тварину в квартирі на південному сході України без доступу до сонячного світла чи зовнішньої території, вона сильно недоїдала. Її тимчасово перемістили в зоопарк Планкендаель.

Левиця Ліра. The Big Cat Sanctuary

Сестер Амані й Ліру незаконно розвели для того, щоб їх використовувати як реквізит для фото і розваг. Вони тимчасово залишаються в зоопарку Пайрі Дайза в Бельгії. Незабаром завершать будувати їхній постійний дім — Центр порятунку левів у Заповіднику великих котів Великої Британії.

У серпні 2024 року Заповідник евакуював з України ще двох левів — Юну і Рорі. Юна вже осіла у своєму новому місці проживання в Кенті, де вона вперше в житті пройшлася по траві. А Рорі тимчасово розмістили в притулку для тварин у Бельгії, доки не завершать роботу над Центром порятунку левів.