Побувавши на війні з боку Росії, сербські найманці виявили, що росіяни брешуть. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 23 вересня

Radio Liberty опублікувало матеріал про сербів, які воювали в російсько-українській війні на боці Росії. Журналістам видання вдалося прослідкувати шлях кількох бійців підрозділу спецпризначенців «Вовк» від аеропорту Белграда, в якому вони отримали дозвіл на виліт із нібито робочими контрактами в російській будівельній компанії ― до повернення в Сербію без контрактів та ілюзій щодо російських намірів.

Оскільки половина з семимільйонного населення Сербії вважає Росію найбільшим другом своєї країни, а чимало чоловіків мають бойовий досвід через Балканські війни, знайти охочих воювати на боці Москви в країні нескладно, пише видання. В країні чимало графіті з неофіційним символом російської агресії ― літерою Z. Натхнений російською пропагандою, чоловік на імʼя Драган із групою співгромадян наприкінці 2022-го вилетів через Туреччину до Росії. Там його та ще 25 сербів вісім тижнів тренували на військовій базі ― й зрештою відправили на фронт. Він воював у районі Лисичанська й Соледару ― і на власні очі побачив «мʼясні штурми», взаємини у російському війську, ставлення до цивільних. «Зараз у Росії людське життя важить не більше, ніж у часи Сталіна», ― стверджує Драган. Він став свідком повсюдної корупції в армії ― і побачив, що переважна більшість людей там воює лише через гроші.

На відміну від Драгана, більшість сербів, яких він зустрічав на полі бою ― таких було близько 75 ― пройшли мінімальну військову підготовку. Їх обманювали на гроші й так і не видали обіцяні російські паспорти. Розчарувавшись у «братній країні» та її війні, чоловік повернувся додому. Оскільки участь у військових формуваннях іншої країни в Сербії є кримінальним злочином, він змушений приховувати свою участь у війні, демонструючи правоохоронцям папірець про те, що працював у Росії простим будівельником, пише видання.

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